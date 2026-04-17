Dordives

Théâtre Agatha Christie Le Vallon

Dordives Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14

Théâtre Agatha Christie Le Vallon

A l’approche de l’été venez vous régaler avec une pièce d’Agatha Christie Le Vallon mise en scène par Humphrey Vidal et Alexandre Beaulieu et présentée par la troupe Passion Théâtre de Dordives ! Quand trois femmes sont amoureuses du même homme, le week-end peut rapidement mal tourner… Sur réservation par téléphone 8 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 55 99 98 01

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English :

Agatha Christie Theatre: The Vallon

L’événement Théâtre Agatha Christie Le Vallon Dordives a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS