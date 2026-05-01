Dordives

Bal des pompiers

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Bal des pompiers

Participez à la soirée mémorable du bal des pompiers à Dordives ! Présence d’un DJ et restauration sur place .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Firemen’s Ball

L’événement Bal des pompiers Dordives a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS