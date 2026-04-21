Dordives

Séance de cinéma

Dordives Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Séance de cinéma

Au cinémobile à Dordives, trois films vous attendent pour des voyages et de l’humour Mario Galaxy , film d’animation, Juste une illusion film français, et Cocorico comédie française ! 7.5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

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English :

Film show

L’événement Séance de cinéma Dordives a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS