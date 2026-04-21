Séance de cinéma Dordives
Séance de cinéma Dordives mercredi 27 mai 2026.
Dordives
Séance de cinéma
Dordives Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Séance de cinéma
Au cinémobile à Dordives, trois films vous attendent pour des voyages et de l’humour Mario Galaxy , film d’animation, Juste une illusion film français, et Cocorico comédie française ! 7.5 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
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English :
Film show
L’événement Séance de cinéma Dordives a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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