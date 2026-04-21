Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance de cinéma Dordives

Séance de cinéma Dordives

Séance de cinéma Dordives mercredi 27 mai 2026.

Ville : 45680 Dordives

Département : Loiret

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 7.5 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Dordives

Séance de cinéma

Dordives Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Séance de cinéma
Au cinémobile à Dordives, trois films vous attendent pour des voyages et de l’humour Mario Galaxy , film d’animation, Juste une illusion film français, et Cocorico comédie française ! 7.5  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film show

L’événement Séance de cinéma Dordives a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Dordives (Loiret)