Sortie à La Ruche Gourmande Dordives

Dordives Loiret
Tarif : 100 – 100 – 130 EUR
100
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25
2026-10-25
Passez un moment inoubliable entre strass et paillettes avec le nouveau spectacle de La Ruche Gourmande à Charny Des abeilles et Vous ! Réservez vite vos places auprès de l’association Citoyenneté Amitiés Dordives. 100 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 38 63 45 citoyenneteamities@gmail.com
English :
Outing to La Ruche Gourmande
