Sortie à La Ruche Gourmande

Dordives Loiret

Tarif : 100 – 100 – 130 EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 12:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Passez un moment inoubliable entre strass et paillettes avec le nouveau spectacle de La Ruche Gourmande à Charny Des abeilles et Vous ! Réservez vite vos places auprès de l’association Citoyenneté Amitiés Dordives. 100 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 38 63 45 citoyenneteamities@gmail.com

English :

Outing to La Ruche Gourmande

L’événement Sortie à La Ruche Gourmande Dordives a été mis à jour le 2026-02-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS