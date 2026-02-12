Sortie à La Ruche Gourmande Dordives

Sortie à La Ruche Gourmande Dordives dimanche 25 octobre 2026.

Dordives Loiret

Tarif : 100 EUR
Début : 2026-10-25 12:00:00
2026-10-25

Sortie à La Ruche Gourmande
Passez un moment inoubliable entre strass et paillettes avec le nouveau spectacle de La Ruche Gourmande à Charny Des abeilles et Vous ! Réservez vite vos places auprès de l’association Citoyenneté Amitiés Dordives. 100  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 38 63 45  citoyenneteamities@gmail.com

English :

Outing to La Ruche Gourmande

