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Conférence La cybercriminalité Dordives

Conférence La cybercriminalité Dordives

Conférence La cybercriminalité Dordives vendredi 5 juin 2026.

Ville : 45680 Dordives

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Dordives

Conférence La cybercriminalité

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Conférence La cybercriminalité
La cybercriminalité ne concerne plus uniquement les grandes organisations ou les spécialistes de l’informatique. Elle touche désormais chacun d’entre nous, dans la vie quotidienne, les activités professionnelles, associatives et citoyennes.
Face à ces menaces en constante évolution, l’Université Rurale Dordivoise (URD) vous invite à une conférence débat ouverte à tous afin de mieux comprendre les risques numériques actuels et découvrir les bons réflexes pour s’en protéger.   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Cybercrime conference

L’événement Conférence La cybercriminalité Dordives a été mis à jour le 2026-05-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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