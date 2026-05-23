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Concours pétanque Dordives

Concours pétanque Dordives

Concours pétanque Dordives samedi 13 juin 2026.

Ville : 45680 Dordives

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 17 17 17 Tarif de base plein tarif

Dordives

Concours pétanque

Dordives Loiret

Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours pétanque
Participez au concours de pétanque doublette à Dordives ! 17  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 07 00 44  reservationdordivesenfolie@orange.fr

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English :

Petanque competition

L’événement Concours pétanque Dordives a été mis à jour le 2026-05-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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