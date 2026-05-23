Concours pétanque Dordives
Concours pétanque Dordives samedi 13 juin 2026.
Dordives
Concours pétanque
Dordives Loiret
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours pétanque
Participez au concours de pétanque doublette à Dordives ! 17 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 07 00 44 reservationdordivesenfolie@orange.fr
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English :
Petanque competition
L’événement Concours pétanque Dordives a été mis à jour le 2026-05-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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