Dordives

Concours pétanque

Dordives Loiret

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours pétanque

Participez au concours de pétanque doublette à Dordives ! 17 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 07 00 44 reservationdordivesenfolie@orange.fr

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English :

Petanque competition

L’événement Concours pétanque Dordives a été mis à jour le 2026-05-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS