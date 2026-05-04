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Heliange fête ses 5 ans Dordives

Heliange fête ses 5 ans Dordives

Heliange fête ses 5 ans Dordives dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45680 Dordives

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif enfant

Dordives

Heliange fête ses 5 ans

Dordives Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Helliange fête ses 5 ans avec une kermesse et un barbecue. Dimanche 21 juin à 12 h au Moulin Brulé à Dordives
Plusieurs stands, animation poneys, Menu avec apéritif, entrée, barbecue, frites, dessert et boisson 25  .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 46 92 73 

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English :

Helliange celebrates its 5th birthday with a fair and barbecue. Sunday, June 21, 12 noon, Moulin Brulé, Dordives

L’événement Heliange fête ses 5 ans Dordives a été mis à jour le 2026-05-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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