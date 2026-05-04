Heliange fête ses 5 ans Dordives
Heliange fête ses 5 ans Dordives dimanche 21 juin 2026.
Dordives
Heliange fête ses 5 ans
Dordives Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Helliange fête ses 5 ans avec une kermesse et un barbecue. Dimanche 21 juin à 12 h au Moulin Brulé à Dordives
Plusieurs stands, animation poneys, Menu avec apéritif, entrée, barbecue, frites, dessert et boisson 25 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 46 92 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Helliange celebrates its 5th birthday with a fair and barbecue. Sunday, June 21, 12 noon, Moulin Brulé, Dordives
L’événement Heliange fête ses 5 ans Dordives a été mis à jour le 2026-05-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Dordives (Loiret)
- Séance de cinéma Dordives 27 mai 2026
- Visite de Chartres Dordives 28 mai 2026
- Théâtre Agatha Christie Le Vallon Dordives 12 juin 2026
- Sortie à La Ruche Gourmande Dordives 25 octobre 2026