Plongez dans le Moyen-âge et ses châteaux Forts., Château de Mez Le Maréchal, Dordives

Plongez dans le Moyen-âge et ses châteaux Forts. Dimanche 14 juin, 10h00 Château de Mez Le Maréchal Loiret

Visite du chantier archéologique (gratuit) – Visite du Château (6€ – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Découvrez les fouilles archéologiques d’un château fort à « enceinte philippienne »

Situé à Dordives, à une heure de Paris, le château du Mez-Le-Maréchal a été construit à la même époque que le Louvre de Philippe Auguste. Il a conservé toute l’élévation de son enceinte du début du XIIIe siècle. Surnommé le « Louvre du Gâtinais », le château de Mez-le-Maréchal vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous propose un double programme

– Visite en continue et commentée d’un chantier archéologique, réalisée par l’association les Amis du Mez (visite gratuite – 40 minutes).

Classé Monument historique depuis septembre 2024, ce château n’avait jamais fait l’objet de recherches historiques, archéologiques et architecturales. À la suite de l’achat du site par un nouveau propriétaire en 2016, une équipe archéologique s’est constituée pour étudier ce monument exceptionnel.

Depuis 2018, une fouille programmée est accordée à l’association, qui organise régulièrement des chantiers de bénévoles. C’est l’occasion, pour des amateurs passionnés, de s’investir dans un projet exceptionnel : recherches historiques, relevés architecturaux, topographie et fouille de terrain. A long terme, l’association se dirige vers une fouille programmée pluriannuelle

– Visite programmée et commentée du château de Mez-le-Maréchal et activités ludiques supplémentaires, proposées par le propriétaire (selon option, de 5 à 10 € – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

Cette visite permet de replacer le monument dans son contexte médiéval, d’évoquer ses grandes phases de construction et de comprendre le rôle qu’il a joué dans le territoire. Elle propose une lecture historique du site à travers les espaces conservés, les vestiges visibles et les grandes étapes de son histoire. Vous apprécierez un château en cours de redécouverte dont l’étude et la transmission participent à la valorisation du patrimoine local.

Cette activité est proposée en complément de la visite et des ateliers archéologiques.

Merci de nous prévenir de votre venue depuis le lien suivant : https://www.amisdumez.org/contact.html

Château de Mez Le Maréchal 1400 Rte de Bransles, 45680 Dordives Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.amisdumez.org/index.html »}, {« link »: « https://www.chateau-mezlemarechal.com/ »}, {« link »: « https://www.amisdumez.org/contact.html »}]

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©florianrenucci