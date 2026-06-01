Dans les coulisses du Mez : fouilles, histoire et ateliers pédagogiques, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives

Dans les coulisses du Mez : fouilles, histoire et ateliers pédagogiques Dimanche 14 juin, 10h00 Château de Mez-le-Maréchal Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le château de Mez-le-Maréchal vous invite à découvrir le site autrement, entre l’archéologie, histoire et savoir-faire médiévaux.

De 10h à 17h, les Amis du Mez, association en charge des fouilles archéologiques du château, seront présents pour vous faire découvrir leur travail. Visite des fouilles, présentation de outils et techniques de l’archéologie et échange avec les bénévoles seront proposé gratuitement tout au long de la journée.

Ces animations vous permettront de mieux comprendre comment l’archéologie aide à lire et interpréter les traces du passé.

En complément, le château de Mez-le-Maréchal vous proposera des activités payantes à horaires fixes : visites guidées historiques à 11h30 et 15h30, ainsi qu’un atelier de reconstitution de pavements médiévaux.

Ensemble, ces propositions vous permettront de découvrir le château sous plusieurs angles : archéologie, histoire, architecture, décors et savoir-faire médiévaux.

Nous vous invitons à découvrir le détail de chaque activité en consultants les fiches de l’évènement !

Château de Mez-le-Maréchal 1400 route de Bransles, 45680, Dordives Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire https://www.chateau-mezlemarechal.com/ https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/chateau-de-mez-le-marechal-dordives_TFOPCUCEN045V501DML;https://www.amisdumez.org/ Aux portes du Gâtinais, ce rare château-fort vous plonge au cœur du Moyen Âge capétien. Derrière ses murs se cache une histoire étonnante : celles des Cléments, une famille proche des rois de France, berceau des premiers maréchaux du royaume.

Donjon impressionnant, enceinte militaire en avance sur son temps, tours, archères, réemploi de matériaux et style de taille rappelant l’antiquité… Le Mez n’est pas une simple ruine. Ses pierres gardent la mémoire d’un passé plus ancien, tandis que ses murs racontent une époque où le pouvoir royal s’affirme et où la France commence peu à peu à se dessiner.

Pourquoi ce château a-t-il été construit ainsi ? A quoi servait-il vraiment ? Et s’il avait été l’un des brouillons du Louvre de Philippe Auguste ?

Pour répondre à ces questions, les Amis du Mez font parler les pierres. Fouilles, recherche historiques, étude du bâti, archives… l’association explore le château pierre après pierre pour mieux comprendre son histoire et partager ses découvertes avec vous.

Portée par des bénévoles passionnés, elle contribue activement à faire progresser la connaissance du site tout en rendant cette recherche accessible à tous.

A la croisée de l’histoire royale, de l’architecture militaire et de la recherche archéologique, le château de Mez-le-Maréchal se révèle comme un site rare, encore en pleine découverte. Parking sur place.

Possibilité de venir en train : Transilien ligne R (Gare de Dordives) puis 20 minutes de marche.

Les animaux de compagnie sont les bienvenus.

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le château de Mez-le-Maréchal vous invite à découvrir le site autrement, entre l’archéologie, histoire et savoir-faire médiévaux.

©FlorianRenucci