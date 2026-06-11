Cassel

La Brasserie du Reuze vous ouvre ses portes

340 Route de Dunkerque Cassel Nord

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

La Brasserie du Mont Cassel est une brasserie artisanale fondée début 2016 par le brasseur passionné Anthony Debailleul. Elle produit notamment la célèbre bière du Reuze, emblème local inspiré des géants traditionnels de la ville.

Située au cœur des Flandres, à Cassel, la Brasserie du Mont Cassel est une brasserie artisanale fondée début 2016 par le brasseur passionné Anthony Debailleul. Elle produit notamment la célèbre bière du Reuze, emblème local inspiré des géants traditionnels de la ville.

Cette microbrasserie met à l’honneur un savoir-faire artisanal en utilisant des ingrédients sélectionnés, comme l’orge, le malt et le houblon des Flandres, pour proposer des bières authentiques, à la fois équilibrées, fruitées et rafraîchissantes.

Lors de votre visite, vous pourrez découvrir les installations de production et plonger dans l’univers du brassage local. L’expérience se conclut par un moment convivial de dégustation, permettant d’apprécier les différentes bières produites sur place.

Formule dégustation

Tarif adulte 8 € comprenant une dégustation de 2 galopins

Tarif enfant 4 €

Réservation en ligne et dans nos bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck .

340 Route de Dunkerque Cassel 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 65 67 41 12

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English :

The Brasserie du Mont Cassel is a craft brewery founded in early 2016 by passionate brewer Anthony Debailleul. It produces, among other beers, the famous Bière du Reuze, a local icon inspired by the city’s traditional giants.

L’événement La Brasserie du Reuze vous ouvre ses portes Cassel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre