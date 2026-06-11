Randonnée découverte de la biodiversité autour du Mont des Récollets Cassel samedi 4 juillet 2026.

Cassel

Randonnée découverte de la biodiversité autour du Mont des Récollets

Cassel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-13

Randonnée guidée pour découvrir les écosystèmes de Flandre. Lors de cette balade, un temps de relaxation vous sera proposé, au pied de l’œuvre Sédiments de lumières .

Départ de la mairie d’Oudezeele, 2h de marche + 30 min de relaxation autour de l’œuvre.

Gratuit sur inscription, places limitées.

Profitez d’une randonnée guidée, pour découvrir les écosystèmes qu’abritent les paysages de Flandre. Lors de cette balade, un temps de relaxation vous sera proposé, dans le bois, au pied de l’œuvre Sédiments de lumières , installée dans le cadre du Festival Artpenteurs.

Si vous n’êtes pas disponible, la même balade sera proposée le 13 septembre à 9h30.

Départ de la mairie d’Oudezeele, 2h de marche + 30 minutes de relaxation autour de l’œuvre.

Gratuit sur inscription, places limitées. .

Cassel 59670 Nord Hauts-de-France culture@ca-coeurdeflandre.fr

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English :

Guided hike to explore the ecosystems of Flanders. During this walk, you’ll have a chance to relax at the foot of the artwork “Sediments of Light.”

Departure from the Oudezeele town hall; 2-hour walk + 30-minute relaxation session around the artwork.

Free with registration; limited spots available.

L’événement Randonnée découverte de la biodiversité autour du Mont des Récollets Cassel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre