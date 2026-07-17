La Bretagne de la préhistoire à la révolution par ses objets emblématiques, interprété en LSF, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

La Bretagne de la préhistoire à la révolution par ses objets emblématiques, interprété en LSF Mardi 25 août, 14h30 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T15:30:00+02:00

De la Préhistoire à la Révolution, quelles sont les traces que l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce territoire et ses habitants ont-ils évolué au fil des époques ? Venez le découvrir à travers les objets emblématiques de chaque période historique.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Visite interprétée en LSF. Remontez le temps et laisser-vous guider à travers les siècles.