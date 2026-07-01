Prison Breq’, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Informations pratiques

Prison Breq’ Vendredi 17 juillet, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Plusieurs associations du quartier Bréquigny s’associent pour animer la cour de la prison Jacques Cartier et ainsi faire découvrir ce lieu emblématique aux habitants.es des quartiers sud.

Au programme: basket, ateliers créatifs et scientifiques, taekwondo

Cadeau bonus: une exposition à découvrir sur place!

Avec la participation de :

CPB Bréquigny

Par Tout Artiste

Les P’tits Débrouillards

L’association Yeon Hap Dojan

Vendredi 17 juillet, de 15h à 21h

Ouverts à toutes et tous

Gratuit

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Evenement de quartier

PTA