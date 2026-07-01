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Prison Breq’, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

vendredi 17 juillet 2026 · Ancienne prison Jacques-Cartier · Rennes

Prison Breq’, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Ancienne prison Jacques-Cartier
Adresse
56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Prison Breq’ Vendredi 17 juillet, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Plusieurs associations du quartier Bréquigny s’associent pour animer la cour de la prison Jacques Cartier et ainsi faire découvrir ce lieu emblématique aux habitants.es des quartiers sud.

Au programme: basket, ateliers créatifs et scientifiques, taekwondo
Cadeau bonus: une exposition à découvrir sur place!
Avec la participation de :
CPB Bréquigny
Par Tout Artiste
Les P’tits Débrouillards
L’association Yeon Hap Dojan

Vendredi 17 juillet, de 15h à 21h
Ouverts à toutes et tous
Gratuit

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
Evenement de quartier

PTA

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