Prison Breq’, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes
vendredi 17 juillet 2026 · Ancienne prison Jacques-Cartier · Rennes
Informations pratiques
Prison Breq’ Vendredi 17 juillet, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00
Plusieurs associations du quartier Bréquigny s’associent pour animer la cour de la prison Jacques Cartier et ainsi faire découvrir ce lieu emblématique aux habitants.es des quartiers sud.
Au programme: basket, ateliers créatifs et scientifiques, taekwondo
Cadeau bonus: une exposition à découvrir sur place!
Avec la participation de :
CPB Bréquigny
Par Tout Artiste
Les P’tits Débrouillards
L’association Yeon Hap Dojan
Vendredi 17 juillet, de 15h à 21h
Ouverts à toutes et tous
Gratuit
Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
Evenement de quartier
PTA
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