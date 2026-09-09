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La Briviste-La Gaillarde 2026 Brive-la-Gaillarde

dimanche 27 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

La Briviste-La Gaillarde 2026 Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
116 Avenue du 11 Novembre 1918
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

La Briviste-La Gaillarde 2026

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Organisé par les Entrepreneurs 100% gaillards et Brive tourisme.
Cette année l’intégralité des bénéfices de la course est au profit de
La Ligue Contre le Cancer de la Corrèze
L’association La Gaillarde Corrézienne (service oncologie du CH de Brive)
Cap Cèdres
Inscription à l’Office de Tourisme (Phare), place du 14 juillet à Brive
Départ Stadium Amédée Domenech
Départ unique à 10h30 (échauffement en musique avant)
Buvette sur place.   .

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80  service.accueil@brive-tourisme.com

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English : La Briviste-La Gaillarde 2026

L’événement La Briviste-La Gaillarde 2026 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-28 par Brive Tourisme

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