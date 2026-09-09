Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

La Briviste-La Gaillarde 2026

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Organisé par les Entrepreneurs 100% gaillards et Brive tourisme.

Cette année l’intégralité des bénéfices de la course est au profit de

La Ligue Contre le Cancer de la Corrèze

L’association La Gaillarde Corrézienne (service oncologie du CH de Brive)

Cap Cèdres

Inscription à l’Office de Tourisme (Phare), place du 14 juillet à Brive

Départ Stadium Amédée Domenech

Départ unique à 10h30 (échauffement en musique avant)

Buvette sur place. .

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

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English : La Briviste-La Gaillarde 2026

L’événement La Briviste-La Gaillarde 2026 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-28 par Brive Tourisme