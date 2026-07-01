La Brocante des Marins Saint-Dizier
dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
La Brocante des Marins
Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
L’Amicale des Marins de Saint-Dizier vous donne rendez-vous pour La Brocante des Marins, dimanche 12 juillet 2026, au parc du Jard.
Toute la journée, les visiteurs pourront venir chiner, flâner entre les stands et profiter d’un moment convivial en plein air.
Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place. .
Parc du Jard Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 38 82 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Brocante des Marins Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Atelier du mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier 8 juillet 2026
- Atelier du Mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier 8 juillet 2026
- Atelier au jardin du Prinvault Jardin du Prinvault Saint-Dizier 8 juillet 2026
- Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier 16 juillet 2026
- Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier 19 août 2026