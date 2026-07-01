Informations pratiques

Saint-Dizier

La Brocante des Marins

Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tout public

L’Amicale des Marins de Saint-Dizier vous donne rendez-vous pour La Brocante des Marins, dimanche 12 juillet 2026, au parc du Jard.

Toute la journée, les visiteurs pourront venir chiner, flâner entre les stands et profiter d’un moment convivial en plein air.

Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place. .

Parc du Jard Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 38 82 01

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English :

L’événement La Brocante des Marins Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne