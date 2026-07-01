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AGENDA · Saint-Dizier

La Brocante des Marins Saint-Dizier

dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Parc du Jard
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

La Brocante des Marins

Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
L’Amicale des Marins de Saint-Dizier vous donne rendez-vous pour La Brocante des Marins, dimanche 12 juillet 2026, au parc du Jard.
Toute la journée, les visiteurs pourront venir chiner, flâner entre les stands et profiter d’un moment convivial en plein air.
Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place.   .

Parc du Jard Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 38 82 01 

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English :

L’événement La Brocante des Marins Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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