Saint-Dizier

Atelier du mercredi fanions médiévaux

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tout public

A travers la création de leurs propres fanions, les participants apprendront à associer des couleurs, des motifs et des symboles, tout en s’initiant à aux techniques de décoration textile. Sur inscription. .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Atelier du mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne