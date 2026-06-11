Atelier du mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier
Atelier du mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Dizier
Atelier du mercredi fanions médiévaux
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tout public
A travers la création de leurs propres fanions, les participants apprendront à associer des couleurs, des motifs et des symboles, tout en s’initiant à aux techniques de décoration textile. Sur inscription. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Atelier du mercredi fanions médiévaux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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