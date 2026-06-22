UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Dizier

Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026 Saint-Dizier

samedi 4 juillet 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Adresse
Salle du Palace
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026

Salle du Palace Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026
minéraux Fossiles Gemmes Bijoux
Saint-Dizier salle du palace 1 rue des bragards
9h30 à 18h30
enrée gratuite
cristalnature58@gmail.com
06.52.21.44.59   .

Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 21 44 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)