Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026 Saint-Dizier
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026
Salle du Palace Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026
minéraux Fossiles Gemmes Bijoux
Saint-Dizier salle du palace 1 rue des bragards
9h30 à 18h30
enrée gratuite
cristalnature58@gmail.com
06.52.21.44.59 .
Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 21 44 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon minéraux expo vente international 4 et 5 juillet 2026 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Ridsa, Parc du Jard, Saint-Dizier 3 juillet 2026
- Soolking, Parc du Jard, Saint-Dizier 4 juillet 2026
- Silda, Parc du Jard, Saint-Dizier 4 juillet 2026
- Kendji Girac, Parc du Jard, Saint-Dizier 5 juillet 2026
- Luiza, Parc du Jard, Saint-Dizier 5 juillet 2026