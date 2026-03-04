Luiza, Parc du Jard, Saint-Dizier

Luiza Dimanche 5 juillet, 19h00 Parc du Jard Haute-Marne

Entrée libre

Née à Rennes d’une mère brésilienne et d’un père français, elle grandit dans une famille où la musique et la création occupent une place centrale. Formée au conservatoire, son parcours l’emmène du Brésil et de l’Amazonie à Paris, La Réunion et sur de nombreuses scènes en France et à l’international. En février 2024, elle dévoile son premier EP Fantastik, co-composé. Des titres comme Demain Demain ou Oxala confirment son identité musicale, tandis que Soleil Bleu, hymne reggae à la liberté co-signé avec le duo Bleu Soleil, devient viral sur Spotify et les réseaux sociaux, annonçant la sortie prochaine d’un premier album lumineux.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 06 31 40 »}]

