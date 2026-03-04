Kendji Girac, Parc du Jard, Saint-Dizier

Kendji Girac Samedi 4 juillet, 22h00 Parc du Jard Haute-Marne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Kendji Girac est l’un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale française. Révélé en 2014 en remportant la saison 3 de The Voice, il conquiert immédiatement le public grâce à sa voix unique, sa guitare. Son premier titre, « Color Gitano », devient un tube et lance une carrière exceptionnelle. Porté par ses racines gitanes, Kendji propose un univers musical chaleureux mêlant pop, flamenco et sonorités latines. Album après album, il enchaîne les succès, dont son dernier opus, L’École de la vie, salué pour sa sincérité et ses messages positifs. En 2015, il marque l’histoire du Festival Musical’Été en établissant un record d’influence jamais égalé, confirmant son statut d’artiste fédérateur et populaire. Sur scène, Kendji offre un concert généreux et festif, mêlant énergie, émotion et partage, pour un moment de communion parfait pour une soirée d’été.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 06 31 40 »}]

@ FRANCOIS ROELANTS