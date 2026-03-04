Silda, Parc du Jard, Saint-Dizier

Silda Samedi 4 juillet, 20h00 Parc du Jard Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Née à Reims en avril 1999 et élevée dans un petit village de Champagne-Ardenne, SILDA puise dans la nature et les souvenirs de son enfance une sensibilité à la fois sauvage et profondément libre. Cette authenticité transparaît dans sa musique : une pop folk émotive, délicatement portée par la fragilité de sa guitare et la poésie de son kalimba, instrument atypique qui confère à ses compositions une identité sonore immédiatement reconnaissable.

Révélée au grand public lors de The Voice 2023, SILDA séduit par son timbre singulier et son interprétation instinctive. En 2024, elle dévoile son premier EP, À Part, salué pour sa justesse émotionnelle et son écriture introspective. Elle y explore des thèmes universels : le passage de l’adolescence à l’âge adulte, la désillusion, les complexités de l’amour. Cette sincérité artistique lui vaut un accueil particulièrement enthousiaste.

Son duo remarqué avec Julien Doré sur l’album Aimée encore marque un tournant dans sa carrière et lui ouvre les portes des grandes scènes. Grâce à cette collaboration, SILDA cumule déjà 8 Zéniths et s’impose comme l’une des jeunes artistes les plus prometteuses de sa génération. Elle assure également de prestigieuses premières parties pour -M-, Vianney, Amir, Mika, Christophe Maé, GIMS, Olivia Ruiz, Slimane, Stephan Eicher, Jeck et beaucoup d’autres…

En 2025, SILDA franchit un nouveau cap : suivie par une communauté fidèle de près de 100 000 abonnés et 20 millions de personnes touchées, elle connaît une ascension fulgurante, soutenue par les médias nationaux comme Chérie FM, ELLE, Voici, Gala, France Bleu, NRJ, TF1, M6, Télé-Loisirs. Son passage dans la 20ᵉ saison de La France a un Incroyable Talent, où elle atteint le Top 20, confirme son attrait populaire et son impact grandissant dans le paysage musical français.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 40 »}]

SILDA sur la scène du Musical’été pour un concert gratuit au Parc du Jard concert festival