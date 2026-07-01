La brocante du rugby Stade Raymond Meunier Verdun-Ciel
dimanche 12 juillet 2026 · Stade Raymond Meunier · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
La brocante du rugby
Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le VRAC (Verdun Rugby Athlétic Club) organise la brocante du rugby le dimanche 12Juillet !
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. .
Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 23 25 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La brocante du rugby Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-04 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III