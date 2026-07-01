La brocante du rugby Stade Raymond Meunier Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

La brocante du rugby

Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le VRAC (Verdun Rugby Athlétic Club) organise la brocante du rugby le dimanche 12Juillet !

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. .

Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 23 25 68

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English :

L’événement La brocante du rugby Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-04 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III