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AGENDA · Verdun-sur-le-Doubs

La brocante du rugby Stade Raymond Meunier Verdun-Ciel

dimanche 12 juillet 2026 · Stade Raymond Meunier · Verdun-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Stade Raymond Meunier
Adresse
Rue de l'Égalité
Ville
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-Ciel

La brocante du rugby

Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le VRAC (Verdun Rugby Athlétic Club) organise la brocante du rugby le dimanche 12Juillet !
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.   .

Stade Raymond Meunier Rue de l’Égalité Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 23 25 68 

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English :

L’événement La brocante du rugby Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-04 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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