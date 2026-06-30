la Broc’Art TEM espace d’art contemporain et son jardin Goviller

Informations pratiques

Goviller

la Broc’Art

TEM espace d’art contemporain et son jardin 55 grand rue Goviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

TEM, espace d’art contemporain, a le plaisir de vous inviter à sa 10ème Broc’Art vide-atelier d’artistes

Une trentaine d’artistes vous attendent dans le jardin et la galerie le samedi 15 août de 10h00 à 18h00

Oeuvres d’art et matériel (photos, sculptures, gravures peintures, bijoux , etc….) à petits prix . Coups de cœurs assurés!

L’exposition collective L’art en campagne (34ème édition) , installée dans le lieu jusqu’au 4 octobre, sera également ouverte au public de 10h00 à 18h00 entrée libreTout public

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TEM espace d’art contemporain et son jardin 55 grand rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 66 65 85

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English :

TEM, a contemporary art space, is pleased to invite you to its 10th Broc’Art—an artists’ studio sale

About thirty artists will be waiting for you in the garden and gallery on Saturday, August 15, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Artworks and materials (photos, sculptures, prints, paintings, jewelry, etc.) at low prices. You’re sure to find something you love!

The group exhibition *Art in the Countryside* (34th edition), on display at the venue through October 4, will also be open to the public from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.—free admission

L’événement la Broc’Art Goviller a été mis à jour le 2026-06-30 par OT DU PAYS DU SAINTOIS