L’art en campagne : Visite d’une exposition collective d’art contemporain dans une ancienne ferme lorraine et son jardin, TEM espace d’Art Contemporain et son jardin, Goviller

L’art en campagne : Visite d’une exposition collective d’art contemporain dans une ancienne ferme lorraine et son jardin Dimanche 20 septembre, 14h00 TEM espace d’Art Contemporain et son jardin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Pour sa 34ème édition TEM (association Trace Et Mouvement) accueille 27 artistes plasticiens installés dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin de vivaces. Une exposition surprenante à ne pas manquer. https://youtu.be/zpiNi0CyVi8?si=WvdJDfjY1rjTW6Dr

Peintures, sculptures, art brut , gravures, installations, vidéos… sont mises en scène et en lumières.

Avec: Luc Babin , Ballet , Joëlle Barbarin , Sophie Beydon , Anne Bothuon , Rebecca Campeau , Andrée Cazin , Valérie Cerutti , Gago Chtchyan , Sylvie Coupé-Thouron , Hermine Demiro , Marcel Devime , Luc Doerflinger , Frantz , Dominique Grentzinger , Victor Grusevan , Elisabeth Herquel , Ursula Krimm , Monique le Paige , Stéphane Lempereur , Jean-Raymond Meunier , Artouche Mkrtchian , Angelina Richard , Arman Tadevosyan , Jac Vitali , Christiane Wunderlich. Hommage à Jean-Paul Henry

Lumières: Léo Taulelle

www.galerie-tem.fr – @tem.expo (Instagram) – @temexpo (Facebook)

TEM espace d’Art Contemporain et son jardin 55 grande rue, 54330 Goviller Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 81 66 65 85 http://www.galerie-tem.fr/ https://www.facebook.com/pages/TEM-expo/1434470183457825;https://www.instagram.com/tem.expo/?hl=fr [{« data »: {« author »: « tapageor », « cache_age »: 86400, « description »: « Installu00e9es dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restauru00e9e et son jardin, les u0153uvres d’une vingtaine d’artistes plasticiens sont mises en scu00e8ne et en lumiu00e8res chaque u00e9tu00e9. Gru00e2ce u00e0 lu2019architecture scu00e9nographiu00e9e du lieu, le visiteur se trouve transportu00e9 dans un univers thu00e9u00e2tral et une musu00e9ographie inventiveu2026nQuelques images des exposition 2024 et 2025nwww.galerie-tem.fr », « type »: « video », « title »: « TEM espace d’art contemporain et son jardin », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zpiNi0CyVi8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zpiNi0CyVi8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxSzmeNjfG3Kiff0kiyqdVw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Peintures, dessins, sculptures, installations, street art, photos, vidéo – mis en scène et en lumières – se mêlent, se côtoient ou s’opposent.

Pour sa 34ème édition TEM (association Trace Et Mouvement) accueille 27 artistes plasticiens installés dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin de vivaces. Une exposition à ne pas…

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