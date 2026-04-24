Visite d’une exposition collective d’art contemporain dans un lieu inédit, TEM espace d’art contemporain et son jardin, Goviller

Visite d’une exposition collective d’art contemporain dans un lieu inédit Dimanche 7 juin, 14h00 TEM espace d’art contemporain et son jardin Meurthe-et-Moselle

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Cette année, pour sa 34ème édition intitulée l’Art en campagne, TEM accueille 27 artistes plasticiens mis en scène et en lumière dans ce lieu insolite. Au jardin, les œuvres de Frantz, Marcel Devime et Ursula Krimm se mêlent aux vivaces, s’approprient le potager et le bassin.

www.galerie-tem.fr

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TEM espace d’art contemporain et son jardin 55, Grande-Rue 54330 Goviller, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « http://www.galerie-tem.fr »}] Les 1000 m² d’engrangements et écuries de cette ferme lorraine, ainsi que le jardin avec son potager, son bassin, ses vivaces et sa collection d’ombellifères, sont confiés chaque année à des plasticiens de la grande région.

Cette année, pour sa 34ème édition intitulée _**l’Art en campagne,**_ TEM accueille 27 artistes plasticiens mis en scène et en lumière dans ce lieu insolite. Au jardin, les œuvres de Frantz, Marcel …

©TracEtMouvement TEM espace d’art contemporain. Artiste: Emmanuel Perrin