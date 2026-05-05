TEM 34ème édition L’art en campagne TEM espace d’art contemporain Goviller

Goviller

TEM 34ème édition L’art en campagne

TEM espace d’art contemporain 55 grand rue Goviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-08-15

Exposition collective d’art contemporain

Pour sa 34ème édition TEM (association Trace Et Mouvement) accueille 27 artistes plasticiens installés dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin de vivaces. Peintures, sculptures, art brut , gravures, installations, vidéos… sont mises en scène et en lumières. Une exposition surprenante à ne pas manquer.

Avec: Luc Babin , Ballet , Joëlle Barbarin , Sophie Beydon , Anne Bothuon , Rebecca Campeau , Andrée Cazin , Valérie Cerutti , Gago Chtchyan , Sylvie Coupé-Thouron , Hermine Demiro , Marcel Devime , Luc Doerflinger , Frantz , Dominique Grentzinger , Victor Grusevan , Elisabeth Herquel , Ursula Krimm , Monique le Paige , Stéphane Lempereur , Jean-Raymond Meunier , Artouche Mkrtchian , Angelina Richard , Arman Tadevosyan , Jac Vitali , Christiane Wunderlich. Hommage à Jean-Paul Henry¿¿

Lumières: Léo TaulelleTout public

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TEM espace d’art contemporain 55 grand rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 66 65 85 info.tem.expo@gmail.com

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English :

Group exhibition of contemporary art

For its 34th edition, TEM (association Trace Et Mouvement) welcomes 27 visual artists installed in the 1000m2 of a restored Lorraine farmhouse and its perennial garden. Paintings, sculptures, art brut, engravings, installations, videos… are staged and illuminated. A surprising exhibition not to be missed.

Featuring: Luc Babin , Ballet , Joëlle Barbarin , Sophie Beydon , Anne Bothuon , Rebecca Campeau , Andrée Cazin , Valérie Cerutti , Gago Chtchyan , Sylvie Coupé-Thouron , Hermine Demiro , Marcel Devime , Luc Doerflinger , Frantz , Dominique Grentzinger , Victor Grusevan , Elisabeth Herquel , Ursula Krimm , Monique le Paige , Stéphane Lempereur , Jean-Raymond Meunier , Artouche Mkrtchian , Angelina Richard , Arman Tadevosyan , Jac Vitali , Christiane Wunderlich. Tribute to Jean-Paul Henry¿¿

Lighting: Léo Taulelle

L’événement TEM 34ème édition L’art en campagne Goviller a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS