LA BUFATERIA FÊTE DU VILLAGE Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

LA BUFATERIA FÊTE DU VILLAGE

11 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Appel aux danseurs pour danser au 16 août Equipements fournis

Répétition le lundi 10 et mercredi 12 à 18h00 à la salle Occitanie

L’association Occitane la Burla participe à la fête du village depuis 1998 et cherche des danseurs pour la traditionnelle Bufateria

La bufatièira

(La danse du soufflet)

La danse du soufflet était à l’origine, un branle burlesque dansée uniquement par des hommes en période de carnaval. A la tombée de la nuit, un groupe muni de soufflets enrubannés le premier d’entre eux portant le plus grand des soufflets (provenant souvent de l’abattoir communal) formait une file indienne pour exécuter cette danse burlesque dans le village.

Ce branle a évolué au fil du temps et selon les villages. Dans la région de Béziers, par exemple, il fut un temps où, pendant la danse de l’âne au carnaval, des jeunes gens portant une chemise de nuit de femmes, surgissaient avec des soufflets et soufflaient dans les jambes des filles. Plusieurs origines sont évoquées à propos de cette branle, appelée aussi la bufotièro .

Est-ce le rappel du supplice des condamnés à être enflés par des soufflets… ou encore la moquerie infamante du bouchon de paille enflammé (feu aux fesses), ou plus simplement à l’instar des bouffets en Provence, la plaisanterie sur le feu intérieur qu’il faut éteindre, comme les paroles l’indiqueraient. En outre, cela ramène aux fameux micolis italiens (moucher le feu).

Pour mémoire, le soufflet est également un objet qui remonte à l’ancienne civilisation chinoise, où l’on s’en servait pour chasser le démon ou pour hâter la guérison de mauvaises maladies.

En France, si l’on s’en servait auprès de l’âtre, on dansait aussi en Languedoc Lous bralhès d’au buffet , le mercredi des Cendres dans le but de chasser les impuretés accumulées pendant la fête, soit par de bons repas, soit par des tromperies, ou bien des rites païens à la veille du Carême. Lous bralhès d’au buffet se dansait sans culotte et sans cotillon, afin que le soufflet soit directement en direction de la partie la plus polluée des danseurs…

Des écrits prouvent l’existence de ces danses dans tous les villages languedociens et même dans le sud de l’Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue, où des textes de 1473 témoignent de l’existence de la bufatièira , ou branle dals bufets .

La musique vient d’un texte imprimé la Ficarella . .

11 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 38 47 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Call for Dancers to Perform on August 16 — Equipment Provided

Rehearsals on Monday, August 10, and Wednesday, August 12, at 6:00 p.m. in the Occitanie Hall

L’événement LA BUFATERIA FÊTE DU VILLAGE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN