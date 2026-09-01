Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16 2026-11-23 2026-11-30 2026-12-07 2026-12-14

Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique. Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique. Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

De 9h45 à 10h40 ou 10h40 à 11h40 .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com

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English : ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE

Come enjoy a gentle, shared experience centered around fabric and music. For children under 3 and their parents.

L’événement ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN