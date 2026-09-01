ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE Cessenon-sur-Orb
lundi 21 septembre 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16 2026-11-23 2026-11-30 2026-12-07 2026-12-14
Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique. Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique. Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
De 9h45 à 10h40 ou 10h40 à 11h40 .
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com
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English : ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE
Come enjoy a gentle, shared experience centered around fabric and music. For children under 3 and their parents.
L’événement ATELIER MARIONNETTES ET MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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