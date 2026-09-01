PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE Cessenon-sur-Orb
lundi 21 septembre 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE
rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-09-21
Ateliers marionnettes et musique
Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique.
Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents
1 heure tous les lundis (hors vacances scolaires) du 21/09 au 14/12/2026
de 9h40 à 10h40 ou de 10h40 à 11h40
engagement dans la durée proposé après essai)
à l’espace Léo Lagrange
un projet de l’association Je dis Bravo
avec la compagnie Les Soleils Piétons et le Nid du Phénix .
rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 jbdprod@gmail.com
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English : PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE
Puppetry and Music Workshops
L’événement PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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