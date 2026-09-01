Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE

rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-09-21

Ateliers marionnettes et musique

Venez vivre une expérience partagée, tout en douceur, autour du tissu et de la musique.

Pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents

1 heure tous les lundis (hors vacances scolaires) du 21/09 au 14/12/2026

de 9h40 à 10h40 ou de 10h40 à 11h40

engagement dans la durée proposé après essai)

à l’espace Léo Lagrange

un projet de l’association Je dis Bravo

avec la compagnie Les Soleils Piétons et le Nid du Phénix .

rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 jbdprod@gmail.com

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English : PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE

Puppetry and Music Workshops

L’événement PORTER UN AUTRE REGARD ATELIERS MARIONNETTES ET MUSIQUE PETITE ENFANCE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN