Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

SPECTACLE DE MARIONNETTES MONSIEUR

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Lors de cette soirée, nous vous invitons à découvrir les projets et la programmation de notre lieu.

Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous…

La marionnette permet de peindre la vie intérieure de Monsieur Chat, des rêveries loufoques, tendres et fantasques. C’est poétique et joyeux !

Enfants à partir de 1 an et leur famille

Durée 30 minutes

Mise en scène Mathilde Aguirre et Sophie Laporte

Fabrication, décor et jeu Sophie Laporte

Compagnie Les Soleils Piétons

Dans le cadre du projet Porter un autre regard .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 jdbprod@gmail.com

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English : SPECTACLE DE MARIONNETTES MONSIEUR

This evening, we invite you to discover our venue’s projects and programming.

L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTES MONSIEUR Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN