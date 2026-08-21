UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cessenon-sur-Orb

Exposition « Les écarts de Cessenon », Salle Occitanie, Cessenon-sur-Orb

samedi 19 septembre 2026 · Salle Occitanie · Cessenon-sur-Orb

Exposition « Les écarts de Cessenon », Salle Occitanie, Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Occitanie
Adresse
11 Av. du Pont, 34460 Cessenon-sur-Orb
Ville
34460 Cessenon-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Exposition « Les écarts de Cessenon » 19 et 20 septembre Salle Occitanie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association occitane La Burla propose, pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition sur « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village.
Informations pratiques :
La Burla (association occitane cessenonnaine)
04 67 89 63 70
laburla.cessenon@gmail.com
laburla.centerblog.net

Salle Occitanie 11 Av. du Pont, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie 04 67 89 65 21 https://www.cessenon.fr/ https://www.facebook.com/mairiecessenon/?locale=fr_FR [{« link »: « mailto:laburla.cessenon@gmail.com »}]
L’association occitane La Burla propose, pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition sur « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les en…

© Melkan Bassil

À voir aussi à Cessenon-sur-Orb (Hérault)