Exposition « Les écarts de Cessenon », Salle Occitanie, Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Exposition « Les écarts de Cessenon » 19 et 20 septembre Salle Occitanie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association occitane La Burla propose, pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition sur « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les hameaux, les lieux-dits, les domaines, les habitations situés en périphérie du village.

Informations pratiques :

La Burla (association occitane cessenonnaine)

04 67 89 63 70

laburla.cessenon@gmail.com

laburla.centerblog.net

Salle Occitanie 11 Av. du Pont, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie 04 67 89 65 21 https://www.cessenon.fr/ https://www.facebook.com/mairiecessenon/?locale=fr_FR [{« link »: « mailto:laburla.cessenon@gmail.com »}]

L’association occitane La Burla propose, pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition sur « Les écarts Cessenonais » regroupant des photographies et des textes sur les en…

© Melkan Bassil