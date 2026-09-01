Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

OUVERTURE DE LA SAISON AU P’TIT BRAVO

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Lors de cette soirée, nous vous invitons à découvrir les projets et la programmation de notre lieu.

Lors de cette soirée, nous vous invitons à découvrir les projets et la programmation de notre lieu.

Nous présenterons rapidement les ateliers et les spectacles proposés pour la 1ère partie de saison puis, la Compagnie Zoreilles au vent jouera un court extrait de son spectacle Rondes rouges .

La conteuse Virginie Lagarde et la musicienne Mélanie Steiner vous feront voyager au pays des histoires sur les mélodies de la flûte traversière. Un instant de poésie à ne pas manquer !

Nous terminerons cette rencontre par un apéritif dînatoire offert. Nous pourrons répondre à vos questions et passer un moment convivial pour bien démarrer la saison. .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 jdbprod@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OUVERTURE DE LA SAISON AU P’TIT BRAVO

This evening, we invite you to discover our venue’s projects and programming.

L’événement OUVERTURE DE LA SAISON AU P’TIT BRAVO Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN