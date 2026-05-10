La Butte se la Joue Quartier Sainte Anne – Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 12:00 –

Gratuit : non Gratuit / Prix libre Fête des voisins – Place des Garennes, samedi 30 mai de 12h à 15h: gratuitJardin des Bains – Auberge des Bains Douches , samedi de 15h à 23h : Entrée libre avec adhésionExpositions et rencontre d’artiste – Le Rayon Vert, dimanche 31 mai de 11h à 13h: gratuitBal folk, Jam musicale et jeux – Au DIX, dimanche 31 mai dde 15h à 19h: gratuit En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

« La Butte se la joue »Les 30 et 31 mai, retrouvez plusieurs assos du quartier Sainte-Anne réunies pour vous proposer un week-end festif, placé sous le signe de la convivialité.Au programme des ces deux jours:Un repas partagé Place des Garennes (une fête des voisins à l’échelle du quartier!)Une journée d’inauguration du jardin des Bains Douches, avec des jeux, des ateliers créatifs (dessin végétal et cyanotype), des concerts avec le Gang des P’tits Trous et Visa 44, une buvette, un goûter crêpe et une petite restauration en soirée.Une rencontre conviviale avec l’artiste Gwenola Saillard Calvez, qui expose en ce moment « Bestias » au Rayon Vert,Un après-midi musique et danse au DIX, avec un Bal Folk ( Duo Artebois) et la Jam musicale du Collectif des artistes Odonymes, le tout autour d’une petite buvette, de jeux de cartes et d’echecs!Un week-end pour s’amuser, se rencontrer et prendre du temps avec vos voisins, amis, en famille tout en découvrant les lieux associatifs du quartier Sainte Anne et leurs belles dynamiques.

Quartier Sainte Anne – Nantes Nantes 44100



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