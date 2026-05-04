Vide-greniers rue des Forges Rue des forges Nantes
Vide-greniers rue des Forges Rue des forges Nantes dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 08:00 – 18:00
Gratuit : oui Exposants : 5€ les 2 mètres Les inscriptions pour exposer sont ouvertes au tarif de 5 € les 2 mètres : https://flnk.fr/ruedesforgesPour toute information complémentaire, vous pouvez également nous écrire à : forgesontaime@gmail.com. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Tout public
Nous organisons cette nouvelle édition le dimanche 31 mai 2026, de 8h à 18h, et nous serions très heureux de vous compter à nouveau parmi nous.Comme tous les deux ans, les habitants de la rue et l’association Forges on t’aime préparent cette journée avec soin pour en faire un moment agréable, vivant et familial, avec buvette, restauration sur place, animations et artistes locaux.Les inscriptions pour exposer sont ouvertes au tarif de 5 € les 2 mètres : https://flnk.fr/ruedesforgesPour toute information complémentaire, vous pouvez également nous écrire à : forgesontaime@gmail.com. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.Au plaisir de vous revoir rue des Forges,L’association Forges on t’aime???? Encore plus de vide-greniers !
Rue des forges Nantes 44319
https://flnk.fr/inscriptionvidegrenierforges
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