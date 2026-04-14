Les espaces communs en habitat participatif, La Maison de l’Habitant, Nantes
Les espaces communs en habitat participatif, La Maison de l’Habitant, Nantes mercredi 27 mai 2026.
Les espaces communs en habitat participatif Mercredi 27 mai, 18h30 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Comment concilier nos aspirations de ces lieux de vie partagés avec les défis de financement, de gestion et de vivre-ensemble ? Nous en parlerons au cours de cette mensuelle dédiée aux espaces communs au sein de projets d’habitat participatif.
La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Comment concilier nos aspirations de lieux de vie partagés avec les défis de financement, de gestion et de vivre-ensemble ? Nous en parlerons lors de cette mensuelle dédiée aux espaces communs. maisondelhabitant habitat participatif
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