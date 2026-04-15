Verøna & Ola Asdahl Rokkones + Brame de Zéphyr, Salle Pannonica, Nantes

Verøna & Ola Asdahl Rokkones + Brame de Zéphyr Mercredi 27 mai, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T20:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

Pannonica s’associe à l’un des plus renommés festivals de jazz en France : Jazz sous les pommiers. Il se déroule chaque année dans la ville de Coutances et propose « des jazz pour des publics ». Dans une même volonté d’ouverture et de croisement, le festival et le club soutiennent la circulation des groupes en dehors de leur région. Ainsi deux groupes normands viennent jouer sur la scène nantaise pendant que « Rouge » et « Bodies » (groupes des Pays de la Loire) iront jouer durant le festival.

Brame de Zéphyr : Brame de Zéphyr c’est une hybridation entre le jazz actuel et la musique mandingue. La sonorité de la Kora, cette harpe africaine à la fois percussive et d’une douceur extrême, apporte un spectre singulier et surprenant à ce quintet. Ainsi alternent des instants tumultueux, ancrés dans une forme de transe rythmique, tribale, et des phases mélodiques calmes et sereines.

> Simon Deslandes : trompette, bugle / Raphaël Quenehen : saxophones / Didier Dufour : kora / Nicolas Talbot : contrebasse / Philippe Boudot : batterie

Verøna & Ola Asdahl Rokkones : Créé par le pianiste et compositeur François Chesnel, Verøna propose une musique épurée aux accents de jazz contemporain et de folk music caractérisée par une grande attention portée au son et à la couleur, dans la droite ligne de la mouvance du label ECM. Leur musique proche du jazz scandinave les a amenés à collaborer avec des musiciens norvégiens, notamment Ola Asdahl Rokkones pour différents projets dont une tournée dans le grand nord et la sortie récente du disque « Save the Trees », aboutissement de ce compagnonnage européen.

> Samuel Belhomme : trompette, bugle, compositions / Ola Asdahl Rokkones : saxophone tenor, compositions / Rémy Garçon : saxophones soprano / François Chesnel : piano, compositions / Bernard Cochin : contrebasse /Ariel Mamane : batterie

Ouverture des portes à 20h – Début de la soirée à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Pannonica sous les pommiers Pannonica

Brame de Zéphyr © Virginie Meigné