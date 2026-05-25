Conférence « Mémoires ouvrières et migratoires : quels récits communs à partir de cet héritage ? » Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 17:00 – 19:30

Gratuit : oui Sur inscription via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/ville-de-nantes-direction-vie-associative/evenements/rdv-interculturalite-feminismes-et-cultures Adulte

Cette conférence propose d’interroger la manière dont les mémoires ouvrières et les trajectoires migratoires participent concrètement à l’histoire de Nantes et à la construction de ses récits communs. Montrer que l’histoire nantaise est une histoire commune, façonnée à la fois par le monde ouvrier et les migrations, et interroger la manière dont cette mémoire peut être mieux reconnue, partagée et mise en récit aujourd’hui. À partir de l’éclairage de Stéphane Beaud, sociologue des classes populaires et des trajectoires migratoires, il s’agira de croiser regards sociologiques et réalités locales afin de mieux comprendre les processus de transmission, de reconnaissance et d’invisibilisation des héritages. L’objectif est de valoriser les récits déjà présents, de mettre en lumière ce qui reste peu visible, et mieux relier les histoires ouvrières et migratoires, souvent pensées séparément alors qu’elles sont profondément imbriquées. Il s’agira enfin d’interroger ce qui fait « être nantais » aujourd’hui, en reconnaissant l’ensemble des héritiers de cette histoire comme des bâtisseurs de Nantes, et en réfléchissant aux conditions d’un récit commun partagé. Conférence sur inscription via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/ville-de-nantes-direction-vie-associative/evenements/rdv-interculturalite-feminismes-et-culturesPour plus d’informations, contacter Naïma Bouadjaj au 06 18 36 07 51

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr



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