Soirée chill – Viens donner ton avis ! Info jeunes Pays de la loire Nantes
Soirée chill – Viens donner ton avis ! Info jeunes Pays de la loire Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:00 – 22:00
Gratuit : oui Etudiant, Jeune Public
Tu connais Info Jeunes ou tu souhaites découvrir notre asso ? Tu veux donner ton avis sur l’aménagement d’un lieu pour les jeunes dans le centre-ville de Nantes ? Retrouve-nous le jeudi 28 mai, de 19h à 22h, autour d’un buffet, pour faire connaissance avec d’autres jeunes et t’exprimer !On pourra aussi parler d’autres projets que tu pourrais mener à Info Jeunes si l’envie te dit ????Inscris-toi ici.
Info jeunes Pays de la loire Centre-ville Nantes 44000
02 51 72 94 50 http://www.infos-jeunes.fr https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBNlgpeef76sObnRHltTvI0AyH1XfPsrBbrMoMa7S0TaKZA/viewform?usp=header
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