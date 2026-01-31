La Cabane à Truffes s’installe aussi à St-Quentin Saint-Quentin-la-Poterie
La Cabane à Truffes s'installe aussi à St-Quentin Saint-Quentin-la-Poterie lundi 7 décembre 2026.
Saint-Quentin-la-Poterie
La Cabane à Truffes s’installe aussi à St-Quentin
Halle Joseph Monier Saint-Quentin-la-Poterie Gard
Début : Vendredi 2026-12-07 08:00:00
fin : 2026-01-31 13:00:00
Date(s) :
2026-12-07
De mi-décembre à fin janvier, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors du marché hebdomadaire à St Quentin.
Halle Joseph Monier Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie comitepromotion@gmail.com
English : La Cabane à Truffes also opens in St-Quentin
From mid-December to the end of January, our destination comes alive with a very special and renowned product: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it at the weekly market in St Quentin.
L’événement La Cabane à Truffes s’installe aussi à St-Quentin Saint-Quentin-la-Poterie a été mis à jour le 2024-12-26 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard