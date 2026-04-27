Saint-Quentin-la-Poterie

Clôture du Festival Autres rivages 32 e édition KFC et BB

Place du Marché Saint-Quentin-la-Poterie Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

En clôture, l’ultime concert dévolu aux racines du Blues du Mississipi, servi par le trio talentueux KFC **BB**, est offert à toutes et tous, pour un hommage que nous devons à l’extraordinaire apport de la musique afro-américaine.

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Place du Marché Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie

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English : Closing of the 32nd edition of the Festival Autres rivages KFC and BB

The final concert, devoted to the roots of Mississippi Blues, served up by the talented trio KFC **BB**, is open to all, in a tribute to the extraordinary contribution of Afro-American music.

L’événement Clôture du Festival Autres rivages 32 e édition KFC et BB Saint-Quentin-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard