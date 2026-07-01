Visite guidée du Mas Platon (château et métairie de Jol), Mas Platon – château de Jol, Saint-Quentin-la-Poterie

Informations pratiques

Visite guidée du Mas Platon (château et métairie de Jol) 18 – 20 septembre Mas Platon – château de Jol Gard

Sur réservation. Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du Mas Platon

Découvrez le Mas Platon lors d’une visite guidée avec présentation historique de ses bâtiments : le château de Jol, sa cour, son jardin clos de murs, sa chapelle, la ferme, le pigeonnier et les vestiges du système hydraulique, en cours de restauration.

La visite se poursuivra par la découverte de la boutique des producteurs du Mas Platon et par une dégustation des productions du domaine : brousses et fromages, miels, vins et légumes.

Mas Platon – château de Jol Chemin de la Platone, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie +33 6 51 25 77 38 http://www.masplaton.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2026-visite-du-mas-platon-metayer-chateau-de-jol »}] Métairie, puis château de Jol, le Mas Platon est un domaine situé à cheval sur les communes d’Uzès et de Saint-Quentin-la-Poterie.

L’ancienne métairie est attestée dès la fin du 16e s. tandis que le château est probablement édifié à partir de la fin du 17e et la première moitié du 18e s.

Le château est composé d’un important bâtiment de plan carré entourant une cour intérieure entre le château et la maison-porche au sud. le château atteste d’une construction au 17e s. avec ses tours carrée au nord, flanquée au 18e siècle d’une façade méridionale encadrée de tours semi-circulaires dominant deux volées d’escalier en fer à cheval sur cour.

Au nord du domaine, l’ancienne ferme en cour de restauration témoigne de l’importance de l’exploitation agricole et de son propriétaire au 17e s avec notamment un remarquable pigeonnier et un ingénieux système hydraulique de captation des sources et de canaux alimentant une cession de bassin ainsi qu’une pouzarenque. L’accès s’effectue depuis la RD125 (route de Jol), puis le chemin de la Platone (piste d’1,5km)

Visite guidée du Mas Platon avec présentation historique des bâtiments : le château de Jol, sa cour, son jardin clos de murs, sa chapelle, la ferme, le pigeonnier et les vestiges du système en cours …

©masplaton