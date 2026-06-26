La cabane au Lac Pont-l’Évêque
La cabane au Lac Pont-l’Évêque jeudi 16 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
La cabane au Lac
D48 Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23
La cabane au Lac. Retrouvez-nous au lac Terre
d’Auge pour des animations ludiques estivales.
Au programme casques de réalité virtuelle et
augmentée, jeux d’enquête Unlock et parcours
de chasse aux trésors !
La cabane au Lac. Retrouvez-nous au lac Terre
d’Auge pour des animations ludiques estivales.
Au programme casques de réalité virtuelle et
augmentée, jeux d’enquête Unlock et parcours
de chasse aux trésors ! Gratuit.
En partenariat avec Terre d’Auge le lac et les
conseillers numériques du Calvados .
D48 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : La cabane au Lac
La cabane au Lac. Come and join us at Lake Terre
d’Auge for some fun summer activities.
On the programme: virtual and
augmented reality headsets, Unlock mystery games and
treasure hunts!
L’événement La cabane au Lac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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