Pont-l’Évêque

La cabane au Lac

D48 Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23

La cabane au Lac. Retrouvez-nous au lac Terre

d’Auge pour des animations ludiques estivales.

Au programme casques de réalité virtuelle et

augmentée, jeux d’enquête Unlock et parcours

de chasse aux trésors !

La cabane au Lac. Retrouvez-nous au lac Terre

d’Auge pour des animations ludiques estivales.

Au programme casques de réalité virtuelle et

augmentée, jeux d’enquête Unlock et parcours

de chasse aux trésors ! Gratuit.

En partenariat avec Terre d’Auge le lac et les

conseillers numériques du Calvados .

D48 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : La cabane au Lac

La cabane au Lac. Come and join us at Lake Terre

d’Auge for some fun summer activities.

On the programme: virtual and

augmented reality headsets, Unlock mystery games and

treasure hunts!

L’événement La cabane au Lac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme