La Café du Dimanche Le Cadran Rennes

Gratuit sans inscription
Une fois par mois, les bénévoles de l’association ouvrent le Cadran, pour partager un moment chaleureux autour d’une boisson chaudes, de gourmandises et autres jeux.
### Un après-midi par mois, des bénévoles de 3 Regards ouvrent le Cadran au public, afin de continuer à faire vivre le quartier le dimanche.
Vous serez accueillis pour un moment convivial autour d’un thé, d’un café ou encore d’une petite gourmandise. C’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de jouer à un jeu de société, d’écouter de la musique, refaire le monde…
De quoi occuper petits et grands !
**Prochaines dates : 08/03, 12/04, 10/05, 14/06**
**Renseignements auprès de Anaïs Le Mercier :** [**anais.lermercier@3regards.com**](mailto:anais.lermercier@3regards.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-08T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
http://www.3regards.com
Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
accueil@3regards.com 02 57 24 00 40
Association 3 Regards – Léo Lagrange