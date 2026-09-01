Informations pratiques

Montbéliard

La canal du Rhône au Rhin, un ouvrage majeur du XIXe siècle

Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Partez à la découverte du canal du Rhône au Rhin, l’un des grands projets d’aménagement réalisés dans le Pays de Montbéliard au XIXe siècle.

À travers cette visite, plongez dans l’histoire de cet ouvrage monumental et découvrez les chantiers et les transformations qui ont durablement marqué le territoire.

Une occasion de porter un nouveau regard sur ce patrimoine lié à l’histoire des voies navigables, en partenariat avec Voies Navigables de France.

L’adresse de rendez-vous n’étant pas encore confirmée, nous vous invitons à appeler pour obtenir plus d’informations. .

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : La canal du Rhône au Rhin, un ouvrage majeur du XIXe siècle

L’événement La canal du Rhône au Rhin, un ouvrage majeur du XIXe siècle Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD