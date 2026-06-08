Ressons-sur-Matz

La Caravane des jeux

Ressons-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04

Du 10 juillet au 13 août, profitez d’animations pour toute la famille grâce à la Caravane des Jeux qui fera étape dans 18 communes du Pays des Sources !

L’évènement revient pour une nouvelle tournée estivale riche en animations sportives et culturelles.

Pour cette 6e édition, la Caravane des Jeux proposera des initiations sportives, des jeux pour tous, des animations culturelles ainsi que des randonnées.

Les activités ludiques se dérouleront de 10h30 à 18h, avec un rendez-vous sportif chaque jour à 14h30 Les olympiades et un moment culturel à 16h00 les concerts de l’été !

Grande nouveauté en 2026 : le village estival à Ressons-sur-Matz !

Cette année, la Caravane des Jeux prolongera l’aventure avec une dernière halte exceptionnelle à Ressons-sur-Matz. Du 4 au 13 août, elle s’y installera pendant 10 jours dans une ambiance de village estival, avec des moments festifs et de convivialité pour clôturer l’été en beauté. Ne ratez pas le samedi 8 août, une soirée exceptionnelle à partir de 19h. De la musique, du spectacle, un DJ hyperactif et un feu d’artifice détonnant !

Pour plus d’informations sur les randonnées et les activités proposées, consultez le programme.

Les villages étapes de la Caravane des Jeux

Coudun vendredi 10 juillet

Candor samedi 11 juillet

Mareuil-la-Motte mardi 14 juillet

Antheuil-Portes mercredi 15 juillet

Avricourt jeudi 16 juillet

Conchy-Les-Pots vendredi 17 juillet

Amy samedi 18 juillet

Monchy-Humières mardi 21 juillet

Ognolles mercredi 22 juillet

Thiescourt jeudi 23 juillet

Marquéglise vendredi 24 juillet

Cuvilly samedi 25 juillet

Neufvy-sur-Aronde mardi 28 juillet

Élincourt-Sainte-Marguerite mercredi 29 juillet

Roye-sur-Matz jeudi 30 juillet

Beaulieu-Les-Fontaines vendredi 31 juillet

Margny-sur-Matz samedi 1 août

Ressons-sur-Matz Du 4 au 13 août

Du 10 juillet au 13 août, profitez d’animations pour toute la famille grâce à la Caravane des Jeux qui fera étape dans 18 communes du Pays des Sources !

L’évènement revient pour une nouvelle tournée estivale riche en animations sportives et culturelles.

Pour cette 6e édition, la Caravane des Jeux proposera des initiations sportives, des jeux pour tous, des animations culturelles ainsi que des randonnées.

Les activités ludiques se dérouleront de 10h30 à 18h, avec un rendez-vous sportif chaque jour à 14h30 Les olympiades et un moment culturel à 16h00 les concerts de l’été !

Grande nouveauté en 2026 : le village estival à Ressons-sur-Matz !

Cette année, la Caravane des Jeux prolongera l’aventure avec une dernière halte exceptionnelle à Ressons-sur-Matz. Du 4 au 13 août, elle s’y installera pendant 10 jours dans une ambiance de village estival, avec des moments festifs et de convivialité pour clôturer l’été en beauté. Ne ratez pas le samedi 8 août, une soirée exceptionnelle à partir de 19h. De la musique, du spectacle, un DJ hyperactif et un feu d’artifice détonnant !

Pour plus d’informations sur les randonnées et les activités proposées, consultez le programme.

Les villages étapes de la Caravane des Jeux

Coudun vendredi 10 juillet

Candor samedi 11 juillet

Mareuil-la-Motte mardi 14 juillet

Antheuil-Portes mercredi 15 juillet

Avricourt jeudi 16 juillet

Conchy-Les-Pots vendredi 17 juillet

Amy samedi 18 juillet

Monchy-Humières mardi 21 juillet

Ognolles mercredi 22 juillet

Thiescourt jeudi 23 juillet

Marquéglise vendredi 24 juillet

Cuvilly samedi 25 juillet

Neufvy-sur-Aronde mardi 28 juillet

Élincourt-Sainte-Marguerite mercredi 29 juillet

Roye-sur-Matz jeudi 30 juillet

Beaulieu-Les-Fontaines vendredi 31 juillet

Margny-sur-Matz samedi 1 août

Ressons-sur-Matz Du 4 au 13 août .

Ressons-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 10 to August 13, enjoy activities for the whole family with the Caravane des Jeux, stopping off in 18 Pays des Sources towns!

The event returns for a new summer tour packed with sporting and cultural activities.

For this 6th edition, the Caravane des Jeux will be offering sports initiations, games for all, cultural events and hikes.

Fun activities will take place from 10:30 a.m. to 6:00 p.m., with a sports event every day at 2:30 p.m.: the Olympiads, and a cultural event at 4:00 p.m.: the summer concerts!

New for 2026: the summer village at Ressons-sur-Matz!

This year, the Caravan of the Games will extend its adventure with an exceptional final stop at Ressons-sur-Matz. From August 4 to 13, the Caravan will spend 10 days in a summer village atmosphere, with festive and convivial events to round off the summer in style. Don’t miss an exceptional evening on Saturday August 8, starting at 7pm. Music, entertainment, a hyperactive DJ and an explosive fireworks display!

For more information on the hikes and activities on offer, see the program.

Caravane des Jeux stopover villages

Coudun Friday, July 10

Candor Saturday, July 11

Mareuil-la-Motte Tuesday, July 14

Antheuil-Portes Wednesday, July 15

Avricourt Thursday, July 16

Conchy-Les-Pots Friday July 17

Amy Saturday July 18

Monchy-Humières Tuesday, July 21

Ognolles Wednesday July 22

Thiescourt Thursday, July 23

Marquéglise Friday, July 24

Cuvilly Saturday July 25

Neufvy-sur-Aronde Tuesday July 28

Élincourt-Sainte-Marguerite Wednesday, July 29

Roye-sur-Matz Thursday, July 30

Beaulieu-Les-Fontaines Friday, July 31

Margny-sur-Matz Saturday, August 1

Ressons-sur-Matz August 4 to 13

L’événement La Caravane des jeux Ressons-sur-Matz a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Nord-Compiégnois