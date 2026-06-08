La Caravane des jeux Ressons-sur-Matz
La Caravane des jeux Ressons-sur-Matz vendredi 10 juillet 2026.
Ressons-sur-Matz
La Caravane des jeux
Ressons-sur-Matz Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04
Du 10 juillet au 13 août, profitez d’animations pour toute la famille grâce à la Caravane des Jeux qui fera étape dans 18 communes du Pays des Sources !
L’évènement revient pour une nouvelle tournée estivale riche en animations sportives et culturelles.
Pour cette 6e édition, la Caravane des Jeux proposera des initiations sportives, des jeux pour tous, des animations culturelles ainsi que des randonnées.
Les activités ludiques se dérouleront de 10h30 à 18h, avec un rendez-vous sportif chaque jour à 14h30 Les olympiades et un moment culturel à 16h00 les concerts de l’été !
Grande nouveauté en 2026 : le village estival à Ressons-sur-Matz !
Cette année, la Caravane des Jeux prolongera l’aventure avec une dernière halte exceptionnelle à Ressons-sur-Matz. Du 4 au 13 août, elle s’y installera pendant 10 jours dans une ambiance de village estival, avec des moments festifs et de convivialité pour clôturer l’été en beauté. Ne ratez pas le samedi 8 août, une soirée exceptionnelle à partir de 19h. De la musique, du spectacle, un DJ hyperactif et un feu d’artifice détonnant !
Pour plus d’informations sur les randonnées et les activités proposées, consultez le programme.
Les villages étapes de la Caravane des Jeux
Coudun vendredi 10 juillet
Candor samedi 11 juillet
Mareuil-la-Motte mardi 14 juillet
Antheuil-Portes mercredi 15 juillet
Avricourt jeudi 16 juillet
Conchy-Les-Pots vendredi 17 juillet
Amy samedi 18 juillet
Monchy-Humières mardi 21 juillet
Ognolles mercredi 22 juillet
Thiescourt jeudi 23 juillet
Marquéglise vendredi 24 juillet
Cuvilly samedi 25 juillet
Neufvy-sur-Aronde mardi 28 juillet
Élincourt-Sainte-Marguerite mercredi 29 juillet
Roye-sur-Matz jeudi 30 juillet
Beaulieu-Les-Fontaines vendredi 31 juillet
Margny-sur-Matz samedi 1 août
Ressons-sur-Matz Du 4 au 13 août
Du 10 juillet au 13 août, profitez d’animations pour toute la famille grâce à la Caravane des Jeux qui fera étape dans 18 communes du Pays des Sources !
L’évènement revient pour une nouvelle tournée estivale riche en animations sportives et culturelles.
Pour cette 6e édition, la Caravane des Jeux proposera des initiations sportives, des jeux pour tous, des animations culturelles ainsi que des randonnées.
Les activités ludiques se dérouleront de 10h30 à 18h, avec un rendez-vous sportif chaque jour à 14h30 Les olympiades et un moment culturel à 16h00 les concerts de l’été !
Grande nouveauté en 2026 : le village estival à Ressons-sur-Matz !
Cette année, la Caravane des Jeux prolongera l’aventure avec une dernière halte exceptionnelle à Ressons-sur-Matz. Du 4 au 13 août, elle s’y installera pendant 10 jours dans une ambiance de village estival, avec des moments festifs et de convivialité pour clôturer l’été en beauté. Ne ratez pas le samedi 8 août, une soirée exceptionnelle à partir de 19h. De la musique, du spectacle, un DJ hyperactif et un feu d’artifice détonnant !
Pour plus d’informations sur les randonnées et les activités proposées, consultez le programme.
Les villages étapes de la Caravane des Jeux
Coudun vendredi 10 juillet
Candor samedi 11 juillet
Mareuil-la-Motte mardi 14 juillet
Antheuil-Portes mercredi 15 juillet
Avricourt jeudi 16 juillet
Conchy-Les-Pots vendredi 17 juillet
Amy samedi 18 juillet
Monchy-Humières mardi 21 juillet
Ognolles mercredi 22 juillet
Thiescourt jeudi 23 juillet
Marquéglise vendredi 24 juillet
Cuvilly samedi 25 juillet
Neufvy-sur-Aronde mardi 28 juillet
Élincourt-Sainte-Marguerite mercredi 29 juillet
Roye-sur-Matz jeudi 30 juillet
Beaulieu-Les-Fontaines vendredi 31 juillet
Margny-sur-Matz samedi 1 août
Ressons-sur-Matz Du 4 au 13 août .
Ressons-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 10 to August 13, enjoy activities for the whole family with the Caravane des Jeux, stopping off in 18 Pays des Sources towns!
The event returns for a new summer tour packed with sporting and cultural activities.
For this 6th edition, the Caravane des Jeux will be offering sports initiations, games for all, cultural events and hikes.
Fun activities will take place from 10:30 a.m. to 6:00 p.m., with a sports event every day at 2:30 p.m.: the Olympiads, and a cultural event at 4:00 p.m.: the summer concerts!
New for 2026: the summer village at Ressons-sur-Matz!
This year, the Caravan of the Games will extend its adventure with an exceptional final stop at Ressons-sur-Matz. From August 4 to 13, the Caravan will spend 10 days in a summer village atmosphere, with festive and convivial events to round off the summer in style. Don’t miss an exceptional evening on Saturday August 8, starting at 7pm. Music, entertainment, a hyperactive DJ and an explosive fireworks display!
For more information on the hikes and activities on offer, see the program.
Caravane des Jeux stopover villages
Coudun Friday, July 10
Candor Saturday, July 11
Mareuil-la-Motte Tuesday, July 14
Antheuil-Portes Wednesday, July 15
Avricourt Thursday, July 16
Conchy-Les-Pots Friday July 17
Amy Saturday July 18
Monchy-Humières Tuesday, July 21
Ognolles Wednesday July 22
Thiescourt Thursday, July 23
Marquéglise Friday, July 24
Cuvilly Saturday July 25
Neufvy-sur-Aronde Tuesday July 28
Élincourt-Sainte-Marguerite Wednesday, July 29
Roye-sur-Matz Thursday, July 30
Beaulieu-Les-Fontaines Friday, July 31
Margny-sur-Matz Saturday, August 1
Ressons-sur-Matz August 4 to 13
L’événement La Caravane des jeux Ressons-sur-Matz a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Nord-Compiégnois