Zik O’ Matz Festival Ressons-sur-Matz

Informations pratiques

Ressons-sur-Matz

Zik O’ Matz Festival

786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Ressons-sur-Matz et le Pays des Sources s’apprêtent à vivre d’un des temps forts de sa rentrée culturelle !

La première édition du Zik O’Matz Festival transformera le Centre de Culture et de Loisirs en véritable village musical à ciel ouvert avec deux scènes en plein air, garantissant une qualité sonore et visuelle digne des grands rendez-vous estivaux.

La programmation mêlera groupes amateurs et formations professionnelles, reflétant la diversité de la scène actuelle aux couleurs du Reggae, du Rock 70’s, de la new wave, de la power soul, du rock alternatif et de la bass house.

Buvette, food-trucks variés.

Une grille de tarifs progressifs est proposée selon la date de réservation.

Le prix du billet est donc en fonction de l’anticipation des participants.

Ressons-sur-Matz et le Pays des Sources s’apprêtent à vivre d’un des temps forts de sa rentrée culturelle !

La première édition du Zik O’Matz Festival transformera le Centre de Culture et de Loisirs en véritable village musical à ciel ouvert avec deux scènes en plein air, garantissant une qualité sonore et visuelle digne des grands rendez-vous estivaux.

La programmation mêlera groupes amateurs et formations professionnelles, reflétant la diversité de la scène actuelle aux couleurs du Reggae, du Rock 70’s, de la new wave, de la power soul, du rock alternatif et de la bass house.

Buvette, food-trucks variés.

Une grille de tarifs progressifs est proposée selon la date de réservation.

Le prix du billet est donc en fonction de l’anticipation des participants. .

786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France contact@zikomatzfestival.fr

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English :

Ressons-sur-Matz and the Pays des Sources are getting ready to enjoy one of the highlights of their fall cultural season!

The first edition of the Zik O’Matz Festival will transform the Culture and Leisure Center into a true open-air music village with two outdoor stages, guaranteeing sound and visual quality worthy of major summer events.

The lineup will feature a mix of amateur bands and professional acts, reflecting the diversity of today’s music scene with genres ranging from reggae, ’70s rock, new wave, power soul, alternative rock, and bass house.

Refreshments and a variety of food trucks will be available.

A sliding-scale pricing structure is offered based on the date of booking.

Ticket prices therefore depend on how far in advance attendees book their tickets.

L’événement Zik O’ Matz Festival Ressons-sur-Matz a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois