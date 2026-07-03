Informations pratiques

Ressons-sur-Matz

Randonnée jeux à Ressons-sur-Matz

786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Randonnée ponctuée de jeux à l’assaut du Mont Bellot.

Venez relever les défis qui s’offriront à vous le long du parcours de 6km.

Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées.

Randonnée ponctuée de jeux à l’assaut du Mont Bellot.

Venez relever les défis qui s’offriront à vous le long du parcours de 6km.

Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées. .

786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike interspersed with games: Conquering Mont Bellot.

Come take on the challenges that await you along the 6-kilometer trail.

Hiking clothes and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée jeux à Ressons-sur-Matz Ressons-sur-Matz a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois