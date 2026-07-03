Randonnée jeux à Ressons-sur-Matz Ressons-sur-Matz
mercredi 5 août 2026 · Ressons-sur-Matz
Informations pratiques
Ressons-sur-Matz
Randonnée jeux à Ressons-sur-Matz
786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Randonnée ponctuée de jeux à l’assaut du Mont Bellot.
Venez relever les défis qui s’offriront à vous le long du parcours de 6km.
Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées.
Randonnée ponctuée de jeux à l’assaut du Mont Bellot.
Venez relever les défis qui s’offriront à vous le long du parcours de 6km.
Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées. .
786 Rue de Bayencourt Ressons-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57
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English :
A hike interspersed with games: Conquering Mont Bellot.
Come take on the challenges that await you along the 6-kilometer trail.
Hiking clothes and shoes are strongly recommended.
L’événement Randonnée jeux à Ressons-sur-Matz Ressons-sur-Matz a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois
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