La caravane du sport Lamballe-Armor
La caravane du sport Lamballe-Armor lundi 20 juillet 2026.
Lamballe-Armor
La caravane du sport
Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Venez découvrir de nouvelles activités quel que soit votre âge et votre temps disponible home ball, poull ball, tir à l’arc, jeux de raquette (pickleball) et jeux de motricité pour les plus petits. Encadrées par des professionnels, ces animations se vivent à votre rythme. .
Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
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English :
L’événement La caravane du sport Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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