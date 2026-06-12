Lamballe-Armor

La caravane du sport

Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir de nouvelles activités quel que soit votre âge et votre temps disponible home ball, poull ball, tir à l’arc, jeux de raquette (pickleball) et jeux de motricité pour les plus petits. Encadrées par des professionnels, ces animations se vivent à votre rythme. .

Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement La caravane du sport Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor