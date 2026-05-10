Visite guidée de la Collégiale Rue Notre Dame Lamballe-Armor
Visite guidée de la Collégiale Rue Notre Dame Lamballe-Armor lundi 20 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Visite guidée de la Collégiale
Rue Notre Dame Collégiale Notre-Dame Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame. Tout public, gratuit.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h30 à 18h30.
Pas de visites le dimanche matin.
Visites libres le samedi. .
Rue Notre Dame Collégiale Notre-Dame Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55
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English :
L’événement Visite guidée de la Collégiale Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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