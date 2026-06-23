La caravane du sport Parc de Bréquigny Rennes
La caravane du sport Parc de Bréquigny Rennes vendredi 17 juillet 2026.
La caravane du sport Parc de Bréquigny Rennes Vendredi 17 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Inscription gratuite, tout public
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.
La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !
Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !
Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.
21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !
♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00
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Parc de Bréquigny 84 Rue d’Angleterre, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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