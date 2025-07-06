La carrière de Miles Davis en concert ! Scène du Jardin Louis David Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

La carrière de Miles Davis en concert !

Scène du Jardin Louis David 15 Rue Roger Maillard Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:45:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

2026 marque les 100 ans de Miles Davis !

100 ans, comment ça s’entend Miles Davis aujourd’hui ?

Andernos Jazz Festival… Miles y joua son dernier concert en Europe avant le grand le silence.

Sauf que, disait-il, la musique c’est ce qu’il y a entre les notes.

Le musicien aux multiples métamorphoses, du be-bop au hip-hop, de l’urgence d’être créateur de son temps ça dit quoi aujourd’hui ? ça dévisse ?

Miles toujours inspire !

Artiste radical, Miles Davis a été de toutes les évolutions esthétiques de son temps. Son intégrité artistique en fait une grande figure de l’émancipation et de la liberté.

Devant cette figure tutélaire, 14 musiciens et une poétesse sont convoqués.

Chacun a un rapport intime avec Miles, il s’agit là de faire œuvre commune avec l’exigence de Miles: s’inventer aujourd’hui, sur scène, ensemble.

3H00 de concert pour revivre la carrière de Miles Davis .

Scène du Jardin Louis David 15 Rue Roger Maillard Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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L’événement La carrière de Miles Davis en concert ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains